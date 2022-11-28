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Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн

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Фото: Global Look Press/Artem Sobolev
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Иран поставит в Россию автомобилей на сумму на $300 млн, соответствующий меморандум между странами уже подписан. Об этом 28 ноября сообщает агентство Fars со ссылкой на главу Иранской ассоциации производителей автозапчастей Мохаммадреза Наджафи Манеша.

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«Подписан меморандум об экспорте автомобилей в эту страну (Россию. — Ред.) на $300 млн», — сообщил Манеш.

В Иране производством автомобилей занимается крупнейшая компания Iran Khodro (IKCO). 29 августа компания при участии SAIPA показала аналог кроссовера Renault Kwid, модель Ikco K112. Машина будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем мощностью 75 л.с. и пятиступенчатой.

21 октября Iran Khodro предстваила в Иране новый хетчбэк TF21, сделанный на базе французской модели Peugeot 206. Пока представлен полноразмерный макет машины, однако известно, что будущая новинка будет комплектоваться атмосферным мотором объемом 1,6 л и мощностью 110 л.с.

27 октября пресс-служба компании «ВСК страхование» опубликовала примерную стоимость полиса ОСАГО для иранских автомобилей Iran Khodro и Saipa Shahin, которые появятся на российском рынке весной 2023 года. По расчетам страховых специалистов, стоимость полиса ОСАГО для иранского авто (коэффициент мощности — 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей.

Страховые специалисты при этом отметили, что пока перспективы спроса на иранские автомобили в России не ясны. По их данным такие автомобили будут широко применяться в такси в качестве альтернативы популярным корейским маркам. При этом возможность массового распространения авто иранских брендов в РФ будет зависеть от стабильности поставок запасных частей для обслуживания этих автомобилей.

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