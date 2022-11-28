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Один человек погиб при пожаре в частном доме в Крыму

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В Первомайском районе Крыма в результате пожара в частном доме погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС России.

Пожар произошел вечером в воскресенье, 27 ноября, в селе Войково. Загорелась одна из комнат частного жилого дома. На месте было обнаружено тело человека без признаков жизни.

Как отмечает ИА «Крыминформ», существовала угроза взрыва газового баллона и распространения огня на соседние помещения.

«Предварительно осуществив разведку, огнеборцы эвакуировали один газовый баллон, проложили рукавные линии и приступили к ликвидации пожара», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Пожар потушили спустя 2,5 часа. Его площадь составила 16 кв. м. Причины возгорания устанавливают эксперты.

В тот же вечер пожар произошел в жилом доме в городе Дудинка Красноярского края. В результате погиб мужчина.

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