Мужчина погиб при пожаре в жилом доме на севере Красноярского края
В городе Дудинка Красноярского края в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел вечером в воскресенье, 27 ноября, в квартире одного из жилых домов по улице Строителей. На тушение огня ушло около одного часа, площадь возгорания составила 30 кв. м.
В результате погиб хозяин квартиры, пишет ИА KrasnoyarskMedia. По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. Предположительно, владелец жилплощади заснул с непотушенной сигаретой.
Обстоятельства смертельного пожара устанавливаются.
27 ноября мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Орске (Оренбургская область). По предварительной версии, источником возгорания тоже стала непотушенная сигарета.