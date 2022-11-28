Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Оренбуржье
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме в Орске (Оренбургская область). По предварительной версии, источником возгорания стала непотушенная сигарета.
Пожар произошел на улице Карла Маркса вечером 27 ноября. Ликвидация возгорания заняла порядка шести часов, потушить огонь удалось только к утру 28 ноября. Очаг возгорания находился в спальне. Предполагается, что мужчина 1966 года рождения заснул с сигаретой. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».
Еще один пожар был зарегистрирован в селе Палимовка Бузулукского района. В ликвидации горения частного дома участвовали 16 пожарных. Внутри здания обнаружено тело мужчины 1959 года рождения, пишет 56orb.ru. Предполагается, что причиной горения стала неосторожность при курении.
В Камчатском крае в ночь на 25 ноября загорелась кухня квартиры. Из-за отравления угарным газом погибли 66-летняя женщина и 58-летний мужчина.