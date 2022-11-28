Российский сервис аренды самокатов Whoosh проведет IPO на Мосбирже

Российский сервис аренды электросамокатов Whoosh рассматривает проведение первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже, сообщили «Известиям» в компании 28 ноября.

Как уточняется, возможность проведения IPO зависит от «рыночной конъюнктуры».

«В рамках IPO планируется привлечение капитала в компанию через проведение дополнительной эмиссии, а также предложение акций существующими акционерами», — говорится в сообщении.

Действующие акционеры могут продать часть своих акций для создания ликвидности на вторичном рынке, сохранив существенную долю в капитале компании.

После заключения сделки акционеры-основатели продолжат управлять компанией.

Предполагается, что привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы Whoosh, в том числе на расширение парка самокатов, выход в новые регионы.

Ранее, 21 сентября, «Известиям» в компании «Трушеринг» рассказали, что количество прокатных электросамокатов в РФ в следующем году может вырасти в 1,5 раза — примерно до 330 тыс. штук.

7 октября стало известно, что с марта 2023 года в России вступят в силу изменения в правилах дорожного движения, которые будут влиять в том числе на электросамокаты и гироскуторы.