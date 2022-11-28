Поселок ученых построят в Ульяновской области

В Димитровграде Ульяновской области идет строительство поселка для ученых. Инфраструктуру создадут для персонала и участников ядерно-инновационного кластера. Проект нового жилого квартала малоэтажной застройки на 132 семьи представили полпреду президента РФ в ПФО Игорю Комарову и губернатору Алексею Русских.

Жилой квартал получил название «Поселок ученых». Он занимает площадь 12 га. Дома будут строить до 2025 года, первые постройки планируют сдать уже в декабре 2023 года. На территории есть современный детский сад и школа.

Глава региона и полпред президента РФ осмотрели строительство многоцелевого ядерного реактора на быстрых нейронах (МБИР). Он должен обеспечить атомную отрасль исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет, пишет ulpravda.ru.

На новом реакторе исследования можно будет проводить в несколько раз быстрее, чем на его предшественниках. МБИР должен прийти на замену реактору БОР-60, который работает на площадке научно-исследовательского института. Стоимость проекта превышает 130 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Димитровграде расчистят озеро. Об этом не раз просили местные жители. Специальная техника очистит береговую линию от излишней растительности, далее будут проведены очистка и углубление дна.