Завод в Китае может недопроизвести 6 млн iPhone из-за протестов

Неблагоприятная ситуация с COVID-19 и протесты на Foxconn Technology Group, самом большом в мире заводе по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу, могут привести к снижению производства в объеме до шести миллионов смартфонов до конца года. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Часть сотрудников покинула предприятие из-за волнений, поэтому компания не сможет возобновить производство к концу месяца в полном объеме. До начала беспорядков завод производил 500 тыс. единиц ежедневно, что составляло около 182 млн единиц продукции в год.

Ранее сообщалось, что 20 тыс. сотрудников завода Foxconn заболели COVID-19. Отмечалось, что рабочих не выпускают с территории предприятия и общежитий для предотвращения распространения вируса. В связи с этим часть персонала изъявила желание покинуть производство.

23 ноября стало известно о протестах на предприятии. Уточнялось, что большая группа рабочих маршировала по дороге, при этом им противостояли полицейские.

В Китае в последние дни фиксируют рекорды по числу случаев СOVID-19. Так, 27 ноября темпы распространения коронавируса в КНР достигли отметки в 39 791 выявленный случай за сутки.

С 25 ноября пятницы жители многих крупных городов КНР проводят акции протеста против строгих ограничительных мер из-за COVID-19.