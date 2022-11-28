Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Завод в Китае может недопроизвести 6 млн iPhone из-за протестов

0
Фото: REUTERS
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Неблагоприятная ситуация с COVID-19 и протесты на Foxconn Technology Group, самом большом в мире заводе по производству iPhone в китайском Чжэнчжоу, могут привести к снижению производства в объеме до шести миллионов смартфонов до конца года. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Ничто не забыто: масштаб локдаунов в Китае из-за скачка COVID бьет рекорды
Как это влияет на экономику и планы иностранного бизнеса

Часть сотрудников покинула предприятие из-за волнений, поэтому компания не сможет возобновить производство к концу месяца в полном объеме. До начала беспорядков завод производил 500 тыс. единиц ежедневно, что составляло около 182 млн единиц продукции в год.

Ранее сообщалось, что 20 тыс. сотрудников завода Foxconn заболели COVID-19. Отмечалось, что рабочих не выпускают с территории предприятия и общежитий для предотвращения распространения вируса. В связи с этим часть персонала изъявила желание покинуть производство.

23 ноября стало известно о протестах на предприятии. Уточнялось, что большая группа рабочих маршировала по дороге, при этом им противостояли полицейские.

В Китае в последние дни фиксируют рекорды по числу случаев СOVID-19. Так, 27 ноября темпы распространения коронавируса в КНР достигли отметки в 39 791 выявленный случай за сутки.

С 25 ноября пятницы жители многих крупных городов КНР проводят акции протеста против строгих ограничительных мер из-за COVID-19.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022