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В Китае вспыхнули протесты на крупнейшем в мире заводе по производству iPhone

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Фото: Video obtained by Reuters/via REUTERS
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В китайском городе Чжэнчжоу начались протесты на заводе Foxconn, являющемся крупнейшим в мире предприятием по производству смартфонов iPhone компании Apple. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает агентство AFP.

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«Крупномасштабные протесты вспыхнули на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в Центральном Китае», — говорится в сообщении AFP в Twitter.

Агентство ссылается на кадры с камер видеонаблюдения, распространяющиеся в Twitter и китайской сети микроблогов Weibo. AFP уточняет, что на них видно, как большая группа рабочих марширует по дороге, при этом «им противостоит ряд людей в защитных костюмах и полиция».

Официально китайские власти пока не комментировали инцидент.

7 ноября стало известно, что компания Foxconn Technology Group ухудшила свой прогноз на IV квартал в связи с недельным локдауном на заводе в Чжэнчжоу на фоне распространения коронавируса. Foxconn предрекла спад поставок смартфонов iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

О том, что в районе Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn, будет введен карантин на семь дней, стало известно 2 ноября.

Foxconn указала на сотрудничество с китайскими властями в борьбе с COVID-19. В настоящее время завод в Чжэнчжоу продолжает свою работу, но не в полную силу.

Агентство Bloomberg писало 27 сентября о том, что Apple не будет расширять производство iPhone 14 по причине низкого спроса. На рынке КНР спрос на «яблочные» смартфоны 14-го поколения оказался на 11% ниже, чем 13-го. На мировом рынке снижение спроса прогнозируется на уровне 6,5%. Более дорогие модели iPhone 14 Pro раскупаются лучше.

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