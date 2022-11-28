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Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек

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Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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В результате оползня на итальянском острове Искья скончались восемь человек. Об этом 28 ноября сообщил телеканал RaiNews24.

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Восьмой жертвой стихии стал мужчина, чье тело нашли под толстым слоем грязи. Ранее в этот день сообщалось о семи погибших, среди них — трое детей.

К наводнениям и оползням на острове Искья привели ливни, обрушившиеся на него в субботу, 26 ноября. По последним данным, повреждения получили 30 строений.

Жилья в результате разгула стихии лишились свыше 200 человек. Их разместили в местных гостиницах, кто-то отправился к родственникам.

Местные власти объявили о закрытии школ на острове 28 и 29 ноября. Введен режим чрезвычайной ситуации. Правительство выделило €2 млн на ликвидацию последствий произошедшего.

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал ситуацию «очень серьезной», поскольку погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы.

В августе в Японии из-за проливных ливней, угрожавших подтоплениями и оползнями, предписание эвакуироваться получили свыше 107 тыс. человек. Также около 39 тыс. домохозяйств и почти 108 тыс. человек в префектурах Ямагата, Фукусима, Ниигата и Исикава получили приказ об эвакуации с четвертым уровнем опасности.

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