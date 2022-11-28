Число жертв оползня на острове Искья в Италии достигло семи

Число погибших в результате схода оползня на острове Искья в Италии достигло семи. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщило агентство ANSA со ссылкой на префекта Неаполя Клаудио Паломба.

Помимо этого, пять человек числятся пропавшими без вести, трое из них — члены одной семьи: родители и несовершеннолетний.

Ранее стало известно, что среди погибших — трое детей.

К наводнениям и оползням на острове Искья привели ливни, обрушившиеся на него в субботу, 26 ноября. По последним данным, повреждения получили 30 строений. Жилья в результате разгула стихии лишились свыше 200 человек. Их разместили в местных гостиницах, кто-то отправился к родственникам.

Местные власти объявили о закрытии школ на острове 28 и 29 ноября. Введен режим ЧС, отмечает телеканал «360». Правительство выделило €2 млн на ликвидацию последствий произошедшего, уточняет «Ридус».

Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози назвал ситуацию «очень серьезной», поскольку погодные условия затрудняют поисково-спасательные работы, пишет REGNUM.

В августе в Японии из-за проливных ливней, угрожавших подтоплениями и оползнями, предписание эвакуироваться получили свыше 107 тыс. человек. Также около 39 тыс. домохозяйств и почти 108 тыс. человек в префектурах Ямагата, Фукусима, Ниигата и Исикава получили приказ об эвакуации с четвертым уровнем опасности.