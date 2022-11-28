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6-7 декабря в Москве состоится международный форум «Примаковские чтения»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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6–7 декабря 2022 года в Москве на площадке Центра международной торговли состоится VIII международный научно-экспертный форум «Примаковские чтения». Мероприятие посвящено памяти ученого и государственного деятеля академика Евгения Максимовича Примакова. Главная тема форума — «Трансформация мирового порядка: евразийское измерение».

В работе форума примут участие помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константина Косачев, председатель исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и др.

Программа мероприятия включает семь сессий, на которых участники обсудят политические и экономические процессы в Евразии; приоритеты стратегического партнерства России и Китая; возможности взаимодействия России и Индии; будущее ядерного сдерживания и меры для предотвращения ядерной эскалации в условиях острого военно-политического кризиса; меняющийся баланс сил на Ближнем Востоке.

В чтениях примут участие более 50 ведущих зарубежных экспертов в области международной безопасности, мировой политики и экономики из 18 стран и более 400 представителей российского научно-экспертного сообщества, органов государственной власти, политических и деловых кругов.

Мероприятие проводится Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук при содействии партнеров. В 2022 году проект пройдет при поддержке Фонда президентских грантов, Центра внешнеполитического сотрудничества имени Е.М. Примакова, Центра международной торговли и Торгово-промышленной палаты РФ.

С полной версией программы можно ознакомиться по ссылке.

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