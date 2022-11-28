Очевидцы сообщили о задымлении возле нефтебазы в Макеевке после обстрела ВСУ
Очевидцы сняли 28 ноября столбы дыма возле нефтебазы в Черногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео опубликовано в социальных сетях.
Подробности инцидента пока неизвестны.
Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли из «Градов» Макеевку.
Кроме того, украинские военные также обстреливают Донецк. По словам мэра города Алексея Кулемзина, два снаряда упали в районе универмага «Радуга».
Неделю назад на нефтебазе в Макеевке произошел пожар из-за попадания взрывоопасного предмета. Загорелись две цистерны с топливом и три стационарные емкости.
Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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