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Очевидцы сообщили о задымлении возле нефтебазы в Макеевке после обстрела ВСУ

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Фото: соцсети
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Очевидцы сняли 28 ноября столбы дыма возле нефтебазы в Черногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР) после обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Видео опубликовано в социальных сетях.

Подробности инцидента пока неизвестны.

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Ранее в этот же день сообщалось, что ВСУ обстреляли из «Градов» Макеевку.

Кроме того, украинские военные также обстреливают Донецк. По словам мэра города Алексея Кулемзина, два снаряда упали в районе универмага «Радуга».

Неделю назад на нефтебазе в Макеевке произошел пожар из-за попадания взрывоопасного предмета. Загорелись две цистерны с топливом и три стационарные емкости.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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