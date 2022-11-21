На нефтебазе в Макеевке произошел пожар в результате обстрела ВСУ

На нефтебазе в Макеевке произошел пожар из-за попадания взрывоопасного предмета. Загорелись две цистерны с топливом и три стационарные емкости, сообщает в понедельник, 21 ноября, пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Сообщение о пожаре на нефтебазе, расположенной в Червоногвардейском районе города на улице Антропова, поступило в 04:06 мск.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 куб. м на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей объемом 60 куб. м, находящихся в 20–25 м от железнодорожного полотна», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета.

Для борьбы с огнем привлечены 20 единиц техники и 84 человека личного состава. Дополнительно к месту также направлен пожарный поезд и мотопомпа.

В настоящее время пожар ликвидирован.

Ранее в понедельник в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ДНР сообщили об обстреле Макеевки со стороны украинских вооруженных формирований. Рано утром по Червоногвардейскому району Макеевки были выпущены три снаряда натовского калибра 155 мм.

Накануне украинские войска обстреляли Павловку в ДНР, пострадали два человека. Очередной обстрел со стороны ВСУ также зафиксирован ночью воскресенья, 20 ноября, по Иловайску. По городу были выпущены три ракеты из установки М142 HIMARS.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на. Решение о ее проведении принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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