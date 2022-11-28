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В США два человека застряли внутри висящего на ЛЭП самолета

В США легкомоторный самолет врезался в опору ЛЭП и оставил без света 85 тыс. человек
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Фото: РЕН ТВ
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Легкомоторный самолет врезался в линии электропередач в штате Мэриленд и запутался в проводах, оставив без электричества 85 тыс. человек. На борту находятся два человека. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил телеканала Fox News.

Согласно информации телеканала, вечером 27 ноября небольшой самолет врезался в линии электропередач в округе Монтгомери штата Мэриленд и запутался в проводах на высоте более 30 м, вызвав массовые отключения света.

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Отмечается, что на борту самолета находятся два человека, они не пострадали.

На месте работают спасатели. Опора линии электропередачи была обесточена. Как заявили представители экстренных служб, теперь необходимо закрепить на ней самолет. Только после этого спасатели смогут вытащить из него пилота и пассажира.

При этом спасательные работы осложняет густой туман.

Ранее, 25 сентября, сообщалось, что над Германией столкнулись два легкомоторных самолета. В результате столкновения погибло два человека.

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