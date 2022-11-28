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В Иркутской области 13 домов остались без отопления в -40 градусов

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Авария на теплосетях оставила без отопления 13 жилых двух- и трехквартирных домов в поселке Артемовском Иркутской области, где температура воздуха опустилась до –40 градусов. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в администрации поселка.

Отмечается, что авария произошла 26 ноября в 17:00 (22:00 мск). Без отопления остались 13 домов, однако не все квартиры в них заселены.

Как сообщил источник агентства, в данный момент ликвидацией последствий аварии занимаются две ремонтные бригады. Сроки восстановления работы теплосетей неизвестны.

В поселке проживают порядка 1 тыс. человек. Населенный пункт находится в 65 км от города Бодайбо, который является административным центром района.

Ранее, 25 ноября, синоптики предупредили, что аномальные заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Иркутска. Температура воздуха опустится до –38 градусов.

24 ноября в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. В результате без отопления остались жители 99 домов.

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