Аномальное похолодание прогнозируют в Иркутске

Аномальные заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Иркутска. Температура воздуха будет ниже нормы на 7–14 градусов.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нестандартные погодные условия ожидаются с 27 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. По Иркутской области температура воздуха опустится до –38 градусов.

Синоптики также ожидают усиление ветра до 15–18 м/с в большинстве районов. Местами пройдет умеренный снег.

27 ноября температура воздуха в пониженных формах рельефа достигнет –41…–46 градусов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке введен режим повышенной готовности в связи с мокрым снегом. 26 ноября в городе вероятна гололедица.