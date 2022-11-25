Аномальное похолодание прогнозируют в Иркутске
Аномальные заморозки ожидаются в ближайшие дни на территории Иркутска. Температура воздуха будет ниже нормы на 7–14 градусов.
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, нестандартные погодные условия ожидаются с 27 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. По Иркутской области температура воздуха опустится до –38 градусов.
Синоптики также ожидают усиление ветра до 15–18 м/с в большинстве районов. Местами пройдет умеренный снег.
27 ноября температура воздуха в пониженных формах рельефа достигнет –41…–46 градусов.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке введен режим повышенной готовности в связи с мокрым снегом. 26 ноября в городе вероятна гололедица.