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Порядка 100 домов в Петербурге остались без тепла из-за аварии

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В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. В результате без отопления остались жители 99 домов.

В АО «Теплосеть СПб» телеканалу «78» рассказали, что в настоящее время специалисты устраняют технологические нарушения у дома № 15 на улице Краснопутиловской.

Чтобы не допустить более серьезных последствий, в компании приняли решение заменить ненадежный участок трубопровода. Систему теплоснабжения переведут в штатный режим в 6:00 25 ноября.

В управляющей компании ГУП РЭП «Строитель», в свою очередь, заявили, что горячую воду и отопление вернут в дома утром в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Колпинском районе Петербурга сразу несколько домов остались без электричества и водоснабжения из-за коммунальной аварии.

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