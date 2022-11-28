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Гастроэнтеролог развеяла миф о пользе горячей пищи

Гастроэнтеролог Марченко заявила, что регулярно употреблять горячую пищу необязательно
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Лучше всего, если температура употребляемой пищи будет совпадать с температурой тела человека. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

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В интервью радио Sputnik она пояснила, что необходимости в регулярном приеме горячей еды нет. Самым правильным решением будет употребление блюд температуры тела человека или как минимум комнатной температуры, чтобы продукты пошли сразу в ферментацию.

Однако Марченко уточнила, что это правило не касается ряда продуктов, которые лучше всегда употреблять в горячем виде.

«Многое зависит от блюда, некоторые продукты в горячем виде имеют другие органолептические свойства и более приемлемы для употребления. Например, жиры не в твердом (холодном), а в размягченном (горячем) виде лучше усваиваются и трансформируются в организме. В холодном виде жирам нужно больше времени, чтобы они пошли в переработку, чтобы началась ферментация», — объяснила врач.

Также гастроэнтеролог отметила, что при некоторых заболеваниях людям может быть противопоказана как горячая, так и холодная пища, поскольку отличающаяся от температуры тела пища является раздражающим фактором для слизистой желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие противопоказания, как правило, устанавливаются при воспалительных состояниях.

«Особенно это касается верхних отделов ЖКТ, которые первыми сталкиваются с различной температурой продуктов питания. Это, например, эзофагиты, раздражение слизистой пищевода, рефлюксная болезнь и ее дальнейшие осложнения, а также эрозивно-язвенные поражения желудка. Плюс блюда из холодильника могут приводить к спазму», — подчеркнула Марченко.

По словам гастроэнтеролога, чаще всего особые рекомендации, связанные с температурой пищи, врачи дают пожилым людям.

В октябре врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов предупредил, что хоть осенью горячие напитки и помогают адаптироваться к резкому понижению температуры воздуха, однако их употребление может спровоцировать рак. Помимо этого обжигающие жидкости могут нанести вред желудку и привести к гастриту, пояснил врач. По его словам, температура напитков не должна быть выше 30 градусов.

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