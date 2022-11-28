Минсельхоз попросил аграриев РФ перейти на отечественные ветпрепараты

Минсельхоз попросил российских аграриев ускорить переход на отечественные ветпрепараты. Об этом сказано в письме Росптицесоюза членам ассоциации от 20 ноября, с которым ознакомились «Известия».

В министерстве подтвердили, что дали такие рекомендации. Это сделано для снижения зависимости от импортных поставок, пояснили в ведомстве.

По данным Россельхознадзора, доля российских вакцин для крупного рогатого скота на рынке достигает 71%, свиней — 53%, птиц — 43%. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева в ответном письме в Минсельхоз от 16 ноября (есть у «Известий») попросила замминистра Максима Увайдова предоставить информацию о том, какие вакцины и в какой срок могут быть внедрены взамен иностранных.

Представители отрасли получили уведомление о вероятном запрете ввоза вакцин, сообщил исполнительный директор Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ) Семен Жаворонков. По его словам, члены организации — MSD Animal Health, Elanco, Boehringer Ingelheim, Zoetis — в 2021 году поставили на российский рынок 47% всех импортных препаратов. С 1 июля вступила в силу норма закона, которая предусматривает обязательное хранение вакцинных штаммов в коллекциях российских институтов.

В себестоимости производства продукции животноводства и птицеводства ветеринарные препараты занимают 3–8%, сказал Семен Жаворонков. Но это важное вложение, поскольку болезни скота — значимый экономический риск.

В Минсельхозе «Известия» заверили, что уже сейчас есть отечественные аналоги наиболее востребованных препаратов и вакцин зарубежного производства. Значимых рисков на рынке нет, считают в ведомстве.

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Вакцина вопроса: аграриев переводят на российские ветпрепараты