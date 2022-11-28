Часть Сахалина осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ

Из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 юг и частично центр Сахалина остались без электричества. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

Об отключении в течение часа сообщали жители Южно-Сахалинска, а после к ним присоединились и в Корсакове, Холмске, Поронайске, Томари и Александровске-Сахалинском, уточняет Life.ru.

Аварийное отключение КА-2,3,5 и ТГ-1,2,3 с нагрузкой 123 МВт произошло утром в понедельник, 28 ноября, из-за повреждения главного паропровода.

«Оперативными действиями персонала загружены газотурбинные установки станции, ограничения в настоящее время составляют 37 МВт (10% потребителей)», — отметили в пресс-службе.

Система защиты отключила один из турбогенераторов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ПАО «Сахалинэнерго».

Аварийно-восстановительные работы уже начались, сообщает «Федеральное агентство новостей». В настоящее время специалисты запускают газотурбинные установки на Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

В течение двух часов планируется снять ограничения в электроснабжении потребителей.

Уточняется, что света нет в жилых домах и частном секторе, электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социальных объектов идет в полном объеме.

16 ноября сообщалось, что сход оползня в поселке Якорная Щель стал причиной отключения воды в 14 населенных пунктах Сочи. Так, без воды остались жители поселков Якорная Щель, Беранда, Дагомыс, Волковка, сел Детляжка, Нижняя Хобза и других. По данным экстренных служб, это порядка 25 тыс. человек.

Последствия происшествия ликвидированы, подача воды восстановлена.