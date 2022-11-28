Реклама
Прямой эфир
Общество
Экипаж потушил пожар на траулере Sunfish в Охотском море
Мир
В США похвастались «особым подходом» Байдена к международным альянсам
Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальном похолодании в регионах РФ
Мир
В Брюсселе задержали устроивших беспорядки футбольных фанатов
Экономика
Включенная в ипотеку мебель будет дешевле минимум на 20%
Мир
Кличко обвинил партию Зеленского в манипуляциях из-за пунктов обогрева
Мир
Сунак допустил увеличение военной помощи Украине в 2023 году
Мир
Евросоюз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка
Мир
NYT сообщила о больших потерях ВСУ под Артемовском
Мир
Аграрии РФ не ощутили изменений от возобновления зерновой сделки
Общество
СК заявил о расследовании обстрела ВСУ Шебекино в Белгородской области
Мир
The Economist узнал о подготовке Киевом операции по захвату Крыма

Часть Сахалина осталась без электричества из-за аварии на ТЭЦ

В Южно-Сахалинске из-за аварии на ТЭЦ несколько микрорайонов остались без электричества
0
Фото: архив правительства Сахалинской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за аварии на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 юг и частично центр Сахалина остались без электричества. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального министерства энергетики.

Об отключении в течение часа сообщали жители Южно-Сахалинска, а после к ним присоединились и в Корсакове, Холмске, Поронайске, Томари и Александровске-Сахалинском, уточняет Life.ru.

Аварийное отключение КА-2,3,5 и ТГ-1,2,3 с нагрузкой 123 МВт произошло утром в понедельник, 28 ноября, из-за повреждения главного паропровода.

«Оперативными действиями персонала загружены газотурбинные установки станции, ограничения в настоящее время составляют 37 МВт (10% потребителей)», — отметили в пресс-службе.

Система защиты отключила один из турбогенераторов, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на ПАО «Сахалинэнерго».

Аварийно-восстановительные работы уже начались, сообщает «Федеральное агентство новостей». В настоящее время специалисты запускают газотурбинные установки на Сахалинской ГРЭС-2 и Южно-Сахалинской ТЭЦ-1.

В течение двух часов планируется снять ограничения в электроснабжении потребителей.

Уточняется, что света нет в жилых домах и частном секторе, электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социальных объектов идет в полном объеме.

16 ноября сообщалось, что сход оползня в поселке Якорная Щель стал причиной отключения воды в 14 населенных пунктах Сочи. Так, без воды остались жители поселков Якорная Щель, Беранда, Дагомыс, Волковка, сел Детляжка, Нижняя Хобза и других. По данным экстренных служб, это порядка 25 тыс. человек.

Последствия происшествия ликвидированы, подача воды восстановлена.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022