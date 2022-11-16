В Сочи 14 населенных пунктов остались без воды из-за оползня

Сход оползня в поселке Якорная Щель стал причиной отключения воды в 14 населенных пунктах Сочи. Об этом сообщил в среду, 16 ноября, директор сочинского МУП «Водоканал» Денис Юрковский.

«Оползень повредил крупный водовод. Жители 14 населенных пунктов Лазаревского района столкнулись с перебоями воды», — сказал Юрковский ТАСС.

Он уточнил, что без воды остались жители поселков Якорная Щель, Беранда, Дагомыс, Волковка, сел Детляжка, Нижняя Хобза и других. По данным экстренных служб, это порядка 25 тыс. человек.

Кроме того, вырывающаяся под высоким давлением вода создала угрозу подтопления. Ситуация в районе оценивается как предкритическая.

Специалисты планируют завершить ремонтные работы и стабилизировать подачу воды к вечеру 17 ноября. До этого времени для жителей организуют подвоз питьевой воды.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что в Крыму часть Симферополя и Евпатория на сутки остались без воды из-за работ на сетях. В это время в городах работали автоцистерны.