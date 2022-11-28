В ЦБ поддержали идею о запрете взимать комиссии за кредитные страховки
ЦБ поддерживает идею о запрете на взимание комиссий банками при подключении заемщиков к договорам коллективного страхования при кредитовании. Об этом «Известиям» рассказал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Эта позиция в целом согласована с законодателями, уточнил он.
«В указанном случае банк действует исключительно в собственных интересах и при этом не создается отдельное имущественное благо для заемщика», — отметил Анатолий Аксаков.
Пресс-служба Центробанка сообщила «Известиям», что регулятор продолжает работу, направленную на повышение защиты прав заемщиков, которых при заключении кредитного договора подключают к договорам коллективного страхования:
«Мы считаем целесообразным внесение дополнений в закон о потребительском кредите, реализация которых поможет решить проблему высоких комиссий в этих случаях. Сейчас эти предложения находятся в стадии обсуждения», — сказали там.
Как пояснили «Известиям» в пресс-службе финуполномоченного, кредитное страхование продолжает вызывать множество вопросов. Так, в прошлом году на него приходилось почти 50% обращений потребителей, за девять месяцев этого года — 27,5%. Но это можно объяснить тем, что в этом году произошло снижение активности на рынке потребкредитования.
В обращениях потребителей, пояснили в Службе финомбудсмена, в ряде случаев за подключение к программам кредитного страхования на страховую премию приходится всего лишь 5–20% от общей суммы, а остальное идет на вознаграждение банку.
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Не всякий случай: банкам могут запретить брать комиссию за кредстраховки в свою пользу