В ОНФ назвали худшие инфраструктурные проекты года

Общероссийский Народный фронт подвел итоги проверки объектов, созданных по линии проекта «Формирование комфортной городской среды». При этом ОНФ выявил самые необоснованные траты бюджетных средств в ряде российских регионов.

Так, антилидерами по спорным тратам в уходящем году стала серия объектов в Ивановской области.

Общественники утверждают, что местные власти установили за 9 млн рублей спасательную вышку на территории, где нет пляжа, 19 млн рублей ушло на «висячие сады» в той же области, на которые не заложили средства для работы озеленителей.

Еще один объект — подвесной мост над газовой трубой высокого давления. На этот проект ушло около 70 млн бюджетных рублей. Труба тянется вдоль пешеходного-прогулочного моста в городе Фурманов, в нескольких местах пролегая под ним.

Пальма первенства в регионе ушла детской песочнице в Иванове, на которую, как утверждает эксперт в сфере ЖКХ, член центрального штаба Народного Фронта Светлана Калинина, было потрачено 42 млн рублей. Детские и спортивные площадки не раз вызывали вопросы у представителей «народного контроля». Впрочем, местные власти с такими оценками не согласны.

Однако не только Ивановская область попала под критику.

«На Сахалине за 100 млн рублей в лесу построили стадион, но не провели к нему дорогу. Спортивное сооружение находится вдали от города. Добраться можно только через чащу и болота. Это новый туристический кластер, куда ни пройти, ни проехать», — рассказали в ОНФ.

Критике общественников подвергались и простые, но необоснованные решения местных властей. К примеру, в Новгородской области была найдена территория, где установили 80 фонарей, хотя по мнению ОНФ хватило и бы и четырех.

Кроме того, в городе Шадринск Курганской области создали ландшафтный парк за 80 млн рублей. Как выяснили в Народном фронте, подрядчик самовольно заменил строительный материал на более дешевый и непрочный.

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