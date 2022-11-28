Евросоюз изучит возможность снять санкции с Россельхозбанка

Евросоюз (ЕС) услышал просьбу России снять санкции с Россельхозбанка и переподключить его к системе SWIFT в рамках зерновой сделки. Сейчас в объединении изучают эту возможность. Об этом «Известиям» сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано. По его словам, любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения всех государств-членов Совета ЕС.

Дипломат подчеркнул: санкции ЕС приняты в ответ на действия России против Украины, но «не нацелены на торговлю сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения, между третьими странами и Россией».

«Мы должным образом приняли к сведению претензии России относительно роли Россельхозбанка в сделках, связанных с продовольствием и сельским хозяйством, а также предполагаемые трудности, вызванные его отключением от SWIFT. Хотя это делает транзакции более дорогими и медленными, платежи по-прежнему возможны», — заявил дипломат, подчеркнув: любая поправка к мерам ЕС потребует единогласного решения государств-членов Совета.

Петер Стано также отметил, что достаточное количество платежных каналов остается открытым, поскольку большинство российских банков не подпадают под санкции и не отключены от SWIFT, включая крупные финансовые институты, такие как «Газпромбанк». Последний не попал под санкции, поскольку стал главным оператором для сделок в нефтегазовой сфере.

«Кроме того, меры ЕС прямо предусматривают отступление [от санкций], позволяющее операторам Евросоюза иметь дело с российскими банками, находящимися под санкциями, для сделок в сфере продуктов питания и удобрений», — уточнил представитель ЕК.

Евросоюз ввел санкции и отключил Россельхозбанк (РСХБ) от финансовой системы SWIFT в начале июня в рамках шестого пакета ограничений.

В интервью «Известиям» в середине ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва будет требовать исключения РСХБ из санкционных списков, поскольку это — главный российский банк по финансированию аграрных сделок.

15 ноября газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США и Евросоюз не намерены возвращать РСХБ доступ к SWIFT, но помогут установить корреспондентские отношения с американскими банками. Ситуацию для РСХБ облегчает тот факт, что в отличие от ряда других российских банков, против него не были введены блокирующие санкции США и ЕС.

Аграрные компании РФ столкнулись с трудностями при оплате через банки Турции. Об этом «Известиям» заявили в Российском зерновом союзе (РЗС).

«В основном мы действуем через международные банки-посредники, например, турецкие. Но в последнее время они также опасаются вторичных санкций, что сильно затрудняет работу и транзакции для российских аграрных компаний», — добавил он.

В конце сентября СМИ сообщили о растущем давлении США на финансовую систему Турции из-за сотрудничества с Россией, в частности, с российской платежной системой «Мир». После этого в течение месяца все пять турецких банков, принимавших «Мир», отказались от сотрудничества с этой системой.

Евросоюз ввел санкции и отключил Россельхозбанк (РСХБ), главного оператора сделок в аграрной сфере, от финансовой системы SWIFT в начале июня в рамках шестого пакета ограничений.

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Злаки внимания: ЕС изучит просьбу РФ по Россельхозбанку