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Минстрой объяснил важность продления льготной ипотеки на новостройки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Минстрой России считает, что следует продлить льготную ипотеку на новостройки после наступления 2023 года, сказал в интервью «Известиям» замглавы ведомства Никита Стасишин.

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«Динамика стройки хорошая, но другой вопрос, что с ней будет дальше. Сейчас мы слышим из разных источников о том, что какие-то льготные ипотечные программы продлевать не будут. Но я хотел бы напомнить, что эти решения несколько лет подряд принимает исключительно президент нашей страны», — сказал он.

Необходимость продления льготной ипотеки замминистра объяснил тем, что нужно обеспечить наполнение эскроу-счетов, которое позволит получить эффективную ставку при проектном финансировании на строительство жилья. По его словам, важно сохранить установившийся сегодня баланс спроса и предложения.

Сейчас есть большой задел в разрешениях на строительство, за последние два года застройщики купили большое количество земельных участков. Имеющееся предложение нужно обеспечивать спросом, пояснил Стасишин.

«Нам необходимо сделать все, чтобы не снизить набранные темпы жилищного строительства. Чтобы все те квадратные метры, которые сегодня строятся, были достроены в срок, и граждане получили квартиры», — добавил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Льготную ипотеку стоит продлить»

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