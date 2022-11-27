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Владельцы прав на песни Цоя и «Агаты Кристи» потребовали удалить аккорды

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Фото: ТАСС/Александр Чумичев, Александр Шогин
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Владельцы прав на песни музыканта Виктора Цоя и группы «Агата Кристи» потребовали удалить аккорды. Об этом говорится на сайте с гитарными аккордами Amdm.ru.

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Также требование удалить аккорды распространилось на песни группы «Наутилус Помпилиус» и певицы Zivert.

«ООО «Первое музыкальное издательство» и ООО «Национальное музыкальное издательство» потребовали, чтобы мы удалили композиции, на которые у них есть авторские права, либо заплатили им 500 тыс. рублей за каждые 100 песен из их списка в год. <...> У сайта таких средств нет», — говорится в сообщении.

Оба издательства 26 ноября подтвердили РБК, что являются правообладателями на использование произведений и текстов удаленных с Amdm.ru песен. Они подчеркнули, что вправе запрещать третьим лицам размещать в Сети эти материалы.

«В настоящее время с авторами этих произведений или их наследниками заключены и являются действующими надлежащие договоры», — пояснили издательства.

В свою очередь, фронтмен «Агаты Кристи» Вадим Самойлов назвал решение своего агента «Первого музыкального издательства» «глупым и нелепым», отмечает «Газета.Ru».

24 ноября сообщалось, что на торги выставлена редчайшая концертная запись на магнитофонной катушке трех знаковых альбомов группы «Кино»: «45» (1982), «Группа крови» и «Последний герой» (1988–1989).

Первые копии этих альбомов распространялись через московскую рок-лабораторию «Колокол» в Старопанском переулке. На аукцион «Литфонд» катушка попала как раз из архива студии звукозаписи «Колокол».

Стартовая цена лота — 65 тыс. рублей.

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