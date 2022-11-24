Редкую магнитофонную запись группы «Кино» продадут на аукционе

На торги выставлена редчайшая концертная запись на магнитофонной катушке трех знаковых альбомов группы «Кино»: «45» (1982), «Группа крови» и «Последний герой» (1988–1989).

Известно, что первые копии этих альбомов распространялись через московскую рок-лабораторию «Колокол» в Старопанском переулке. На аукцион «Литфонд» катушка попала как раз из архива студии звукозаписи «Колокол».

«Историческую ценность этот лот представляет потому, что эта катушка — первая копия с оригинала, который утерян. То есть именно с нее списывались тысячи копий, благодаря чему тогда о «Кино» узнали в Москве и области, вплоть до Золотого кольца» — рассказал «Известиям» гендиректор «Литфонда» Сергей Бурмистров.

Стартовая цена лота — 65 тыс. рублей.

В сентябре сообщалось о продаже на торгах «Литфонда» пояса, принадлежавшего солисту «Кино» Виктору Цою. В нем рок-звезду изображали на концертных афишах группы. Предмет принадлежал барабанщику группы Георгию Гурьянову (1961–2013), а позже стал собственностью одного из администраторов группы — Станислава Шиканова.