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Армия
Украинские войска в ЛНР за сутки потеряли до 85 человек и технику
Сюжет:

Карта спецоперации на Украине 27 ноября

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 27 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки в районе города Часов Яр в ДНР уничтожены 100 иностранных наемников и шесть единиц бронетехники в результате удара по пункту дислокации «иностранный легион».

На купянском направлении предотвращена атака противника, уничтожены до 30 военных ВСУ и два пикапа, на краснолиманском направлении сорваны попытки наступления ВСУ. Потери противника — более 50 боевиков убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и четыре единицы специальной автомобильной техники, а на донецком направлении отражены атаки украинских боевиков, уничтожены до 70 военных ВСУ, два танка, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

Кроме того, на южнодонецком направлении предотвращены попытки противника восстановить утраченное положение, ликвидированы до 60 военных ВСУ, одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две МТ-ЛБ и пять автомобилей.

В Днепропетровске уничтожен склад боеприпасов, на котором хранилось более 100 снарядов РСЗО HIMARS и более 7 тыс. крупнокалиберных артиллерийских снарядов. В Запорожской области уничтожено четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения группировки войск ВСУ «Запорожье». Сбито два снаряда РСЗО HIMARS, а также перехвачен управляемый артиллерийский снаряд Excalibur.

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