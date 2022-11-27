Машина взорвалась во дворе жилого дома в Якутске

В Якутске во дворе жилого дома в ночь на 27 ноября, взорвалась машина, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Саха.

Отмечается, что инцидент произошел в микрорайоне ДСК под портативным гаражом. В доме, рядом с которым находился автомобиль, выбило окна.

Пожара из-за взрыва не было. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщили очевидцы, пишет портал «Якутия.Инфо», взрыв произошел из-за утечки газа из газового оборудования, которым был оснащен автомобиль.

Ранее, 29 октября, в Орске Оренбургской области загорелись легковая Mercedes-Benz и «Газель». Инцидент произошел после столкновения машин. В результате пострадали два человека.

До этого, 14 октября, на улице Средняя Калитниковская в Москве взорвался автомобиль. Как выяснили «Известия», машина Lada Largus загорелась на ходу, перед этим прозвучало несколько хлопков. Водитель автомобиля успел покинуть автомобиль.