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Два человека пострадали в ДТП с последующим возгоранием авто в Орске

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В Орске (Оренбургская область) в результате столкновения автомобилей с последующим их возгоранием пострадали два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла 29 октября в 23:23 на улице Новосибирской. Столкнулись легковой Mercedes-Benz и «Газель», пишет РИА «Оренбуржье». От удара машины загорелись.

«В результате ДТП пострадали два человека, деблокирование пострадавших не проводилось», — цитирует сообщение спасательного ведомства 56orb.ru.

Официальных сведений о причинах ДТП от УМВД пока не поступало, но, как пишут местные СМИ, легковой Mercedes врезался в «Газель». Предположительно, пьяный водитель не справился с управлением и столкнулся с «ГАЗом». Как уточняет ИА «Урал56.Ру», от удара взорвались газовые баллоны. Около полуночи местные жители слышали сильный хлопок, после которого случился небольшой перебой с электроснабжением.

Утром 30 октября в Иркутске 38-летний водитель Toyota Mark II потерял управление и врезался в столб. Пострадали два человека, их доставили в больницу.

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