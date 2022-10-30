Два человека пострадали при столкновении авто со столбом в Иркутске

В Иркутске в результате столкновения легковушки со столбом пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла около 9 утра 30 октября на объездной дороге Первомайский — Университетский. Предварительно установлено, что 38-летний водитель Toyota Mark II потерял управление и врезался в столб.

В результате пострадали водитель и его пассажир. С различными травмами их доставили в больницу, пишет ИА IrkutskMedia.

По предварительным данным, автомобилист в момент ДТП был трезв.

В ночь на 30 октября в городе Вихоревка Иркутской области машина сбила на дороге 39-летнюю женщину с 13-летним сыном. Мальчика доставили в больницу с тяжелыми травмами, его мама погибла на месте. Полиция разыскивает водителя.