Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве

На улице Средняя Калитниковская в Москве в пятницу, 14 октября, взорвался автомобиль.

Как выяснили «Известия», машина Lada Largus с калужскими номерами загорелась на ходу. По сообщению очевидцев, перед пожаром прозвучало несколько хлопков.

Водитель автомобиля выжил, он покинул салон самостоятельно. Пострадавших в происшествии нет.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Предположительно, в легковом транспортном средстве произошло возгорание электропроводки и топливного бака.

Ранее, 6 октября, возле башен «Москва-Сити» в столице загорелся автомобиль. Очевидцы сообщили, что огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Как выяснилось позже, злоумышленника, совершившего целенаправленный поджог автомобилей возле «Москва-Сити», задержали. Поджигателем оказался автор любительских фильмов ужасов.