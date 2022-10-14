Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Херсоне прогремело четыре воздушных взрыва
Мир
Число погибших при взрыве на шахте в Турции увеличилось до 14
Мир
В США сообщили об отсутствии у Запада решения по потолку цен на нефть
Мир
Советник Зеленского спрогнозировал окончание конфликта с Россией
Мир
Захарова раскритиковала позицию Швейцарии по осквернению памятника
Происшествия
Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве
Мир
Минимум два человека погибли при взрыве на шахте в Турции
Общество
Кинокритика Антона Долина включили в список СМИ-иноагентов
Спорт
Теннисист Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Испании
Мир
ООН не получала обращений РФ в связи с подозрениями по зерновой сделке
Мир
В Пентагоне заявили о наличии альтернатив Starlink на Украине
Мир
Будапешт выразит Киеву протест из-за сноса статуи в Закарпатье

Очевидцы сообщили о взрыве автомобиля в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На улице Средняя Калитниковская в Москве в пятницу, 14 октября, взорвался автомобиль.

Как выяснили «Известия», машина Lada Largus с калужскими номерами загорелась на ходу. По сообщению очевидцев, перед пожаром прозвучало несколько хлопков.

Водитель автомобиля выжил, он покинул салон самостоятельно. Пострадавших в происшествии нет.

Площадь пожара составила 4 кв. м. Предположительно, в легковом транспортном средстве произошло возгорание электропроводки и топливного бака.

Ранее, 6 октября, возле башен «Москва-Сити» в столице загорелся автомобиль. Очевидцы сообщили, что огонь охватил машину после хлопка. По предварительной информации, причиной пожара стал поджог.

Как выяснилось позже, злоумышленника, совершившего целенаправленный поджог автомобилей возле «Москва-Сити», задержали. Поджигателем оказался автор любительских фильмов ужасов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022