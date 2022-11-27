Американский историк напомнил критикам РФ о главном преступлении Запада

США и Европа не имеют права критиковать Россию после того, как сами совершили «главное преступление» века, вторгшись в Ирак и Ливию. Такое мнение выразил лингвист, историк и философ Ноам Хомский в интервью испанской газете El Mundo.

Также Хомский напомнил, что страны Запада нарушили устав ООН.

«США напали на Ливию и уничтожили ее, причем сделали они это вместе с Францией и Великобританией», ― отметил ученый, подчеркнув, что Совбез ООН не давал санкций на операции в Ливии и Ираке.

По мнению Хомского, вторжение в Ирак стало «главным преступлением», которое совершили США в XXI веке.

Помимо этого, философ выразил мнение, что Европе нужно найти компромиссы не с Россией, а прежде всего с собой.

Ранее, 18 ноября, в Белом доме заявили, что Вашингтон и Москва сходятся во мнении, что в ядерной войне никто не победит и ее ни в коем случае нельзя развязывать. По мнению американской стороны, в связи с этим контакты с Россией особенно важны для поддержания понимания и уверенности в неприменении ядерного оружия.

США вторглись в Ирак в 2003 году во время президентства Джорджа Буша младшего. Предлогом стало якобы наличие у Багдада запасов оружия массового поражения. США начали военные действия незаконно, без санкции ООН. Химическое оружие в итоге в Ираке обнаружено не было. Однако в стране было смещено законное правительство и, по оценкам экспертов, погибли сотни тысяч мирных жителей.