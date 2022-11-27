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Трансгендер захотел сыграть Шерлока Холмса в новой экранизации

Daily Mail: роль сыщика Шерлока Холмса в новой экранизации может исполнить трансгендер
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Фото: Соцсети
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Трансгендер может сыграть Шерлока Холмса в новом сериале о дочери сыщика. Об этом 24 ноября написала британская газета Daily Mail.

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Согласно информации издания, в новом проекте Starlings Entertainment роль Шерлока Холмса может получить 60-летний трансгендер Эдди Иззард, который является стендап-комиком.

Отмечается, что в данный момент ведутся активные переговоры, однако пока неизвестно, будет ли Шерлок в сериале трансгендером или останется мужчиной.

Будущий сериал расскажет о приключениях американки Амелии, которая отправляется в Лондон на поиски своего биологического отца после убийства матери.

«Она отправляется в Англию на его поиски, но он оказывается не таким, каким она его себе представляла. Холмс в тупике и не в состоянии расследовать зловещее дело, не ставя под угрозу жизни ближайших друзей. Амелия полна решимости доказать, что унаследовала его силу дедукции и что двое Холмсов лучше одного», — говорится в описании.

Ранее, 10 ноября, стало известно, что в США трансгендер Брайан Нгуен победил в конкурсе красоты Miss Greater Derry, который проводится под эгидой организации «Мисс Америка».

Отмечается, что пользователи Twitter неоднозначно отнеслись к победе трансгендера, указав на «вытеснение» женщин и стремление сделать их «неактуальными».

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