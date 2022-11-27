Главнокомандующий ВМФ РФ поздравил военнослужащих с Днем морской пехоты

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и ветеранов морской пехоты с их профессиональным праздником, который отмечается 27 ноября, поблагодарив их за ратный труд и самоотверженность, проявленные в ходе специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. Слова поздравлений передает Минобороны РФ.

Он отметил, что создание полков морской пехоты неразрывно связано с именем и великими деяниями императора Петра Великого, а также самоотверженным трудом, мужеством и героизмом его сподвижников.

«Морских пехотинцев всегда отличали высокая морская выучка, профессионализм, мужество и беззаветная преданность Родине. Именно на вас возложены особые функции мобильного и стремительного решения государственных задач. <…> Сегодня подразделения морской пехоты успешно решают сложные боевые задачи в условиях проведения Вооруженными силами Российской Федерации специальной военной операции на территории Украины. Проявляют массовый героизм и отвагу, высокое боевое мастерство, воинскую доблесть и несгибаемую силу духа», — сказал адмирал Евменов.

Глава ВМФ уточнил, что присвоение указом президента Российской Федерации 155-й отдельной бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота почетного наименования «Гвардейская» и награждение 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота орденом Жукова являются свидетельством доблести морских пехотинцев. Еще сотни морских пехотинцев награждены государственными наградами за время участия в СВО, добавил он.

Кроме того, Евменов особо отметил неоценимый вклад в дело патриотического воспитания молодежи ветеранов морской пехоты, пожелав всем крепкого здоровья, новых высот на службе, в труде и учебе на благо укрепления боевого могущества ВМФ РФ.

В этом году отмечается 317-я годовщина со дня образования морской пехоты.

В настоящее время соединения морской пехоты входят в состав береговых войск Балтийского, Северного, Тихоокеанского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. На ее вооружении стоит современная боевая техника, в том числе армейские квадроциклы, бронетранспортеры БТР-82А, самоходная артиллерия и беспилотная авиация. Боевая подготовка морских пехотинцев включает в себя огневую, горную, воздушно-десантную, физическую, медицинскую и тактическую подготовку.

27 ноября 1705 года император Петр I обнародовал указ о создании «полка морских солдат» и наделил войска новыми полномочиями. С тех пор эти военнослужащие стали играть роль авангарда в абордаже вражеских кораблей и штурме портов и баз.

После становления СССР морская пехота перестала существовать и получила вторую жизнь лишь с началом Великой Отечественной войны. Через несколько лет после окончания войны, в 1956 году, подразделения «морских солдат» вновь были распущены. Наконец, в 1963 году морская пехота была вновь воссоздана в максимально близком к современному виде.

В ходе спецоперации войска морской пехоты продолжают успешно выполнять боевые задачи. Так, 25 ноября заместитель главкома Военно-морского флота России, генерал-лейтенант Виктор Астапов сообщил, что во время освобождения Бердянска морским пехотинцам удалось обмануть Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также, рассказал он, морпехи сыграли значимую роль и при освобождении других населенных пунктов Донбасса, в частности Бердянска, Мариуполя и Павловки.

До этого, 10 ноября, Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы подразделений 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на южнодонецком направлении специальной военной операции. Отмечалось, что укрепленный район обороны ВСУ у Павловки был прорван.