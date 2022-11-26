День морской пехоты – 2022: история и традиции праздника

В России 27 ноября отмечают День морской пехоты — праздник военнослужащих береговых войск в составе Военно-морского флота РФ. Именно «морские солдаты» играют определяющую роль во время штурма побережий. В 2022 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День морской пехоты – 2022: история праздника

Дата праздника учреждена в честь памятного события начала XVIII века. Войска, ныне известные как морская пехота, существовали еще со времен Алексея Михайловича, однако лишь выполняли задачи по охране морских судов. А 27 ноября 1705 года император Петр I обнародовал указ о создании «полка морских солдат» и наделил войска новыми полномочиями. С тех пор эти военнослужащие стали играть роль авангарда в абордаже вражеских кораблей и штурме портов и баз.

На протяжении нахождения у власти царской династии морские войска претерпевали немало изменений — их упраздняли и возрождали, реформам подвергался состав и задачи. После становления СССР морская пехота перестала существовать и получила вторую жизнь лишь с началом Великой Отечественной войны.

Несмотря на важный вклад в победу Красной армии, через несколько лет после окончания войны, в 1956 году, подразделения «морских солдат» вновь были распущены. Наконец, в 1963 году морская пехота была вновь воссоздана в максимально близком к современности виде.

В задачи военнослужащих этого рода береговых войск входят боевые действия в составе морских десантов и оборона побережья. Теперь морская пехота является неотъемлемой частью Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского, а также Каспийского флотов.

Указ об учреждении профессионального праздника морпехов был учрежден приказом главнокомандующего ВМФ Феликса Громова в 1995 году.

День морской пехоты – 2022: традиции праздника

Как правило, празднования Дня морской пехоты проходят локально и в закрытом формате. В рамках подразделений проходят смотры и торжественные построения, командование представляет к наградам лучших бойцов. В крупные годовщины праздничные мероприятия могут проводиться в масштабе военных городов, воинские части приглашают гостей на экскурсии, а СМИ освещают подвиги и достижения «морских солдат».

Особой традицией праздника является возложение цветов к мемориалам и памятникам павшим защитникам Родины. Чествуют морпехов и ветеранов этого рода войск и в домашнем кругу.

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