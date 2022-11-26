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На пляжи Израиля выбросило десятки пакетов с наркотиками

Times of Israel: на пляжах Израиля найдены десятки пакетов с наркотиками
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Фото: Israel Police
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На средиземноморском берегу Израиля нашли десятки пакетов с наркотиками, которые выбросило море. Об этом 26 ноября сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на данные полиции.

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«Пакеты были найдены на пляжах Нагарии, Хайфы, Тират-Кармеля, Зихрон-Яакова и Гаша, у пляжа Тель-Авива была обнаружена лодка с еще 40 пакетами», — цитирует сообщение «Газета.Ru».

Изначально полицейские предположили, что в пакетах находятся взрывчатые вещества. Однако затем саперы установили, что в мешках, скорее всего, упакован гашиш.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что полицейские уже в течение нескольких недель собирают по юго-западному побережью Франции пакеты с кокаином по 1 кг, общий вес которых уже превысил тонну. Выброшенные морем пакеты с наркотиком полицейские находят с середины октября. В связи с поисковыми работами ряд пляжей закрыт для посетителей. Полиция считает, что, скорее всего, крупная партия кокаина находилась на борту яхты, которая затонула, следуя с Антильских островов или из континентальной Латинской Америки.

До этого, 25 октября, сообщалось, что сотрудники береговой охраны США захватили в сентябре 30-метровую подводную лодку с кокаином. На ее борту обнаружили 5,5 т наркотика. По подозрению в контрабанде наркотиков задержаны четверо подозреваемых. Изъятый кокаин оценили в $165 млн.

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