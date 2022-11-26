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Шольц рассказал об использовании Путиным немецкого языка во время переговоров

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Фото: REUTERS/Michele Tantussi
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Президент России Владимир Путин во время переговоров с немецким канцлером Олафом Шольцом иногда переходит с русского на немецкий язык. Об этом рассказал сам глава немецкого правительства в интервью журналу Focus, опубликованном 26 ноября.

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«Он чередует немецкий и русский языки. Мои знания русского ограничены 8-часовым курсом обучения в школе», — отметил Шольц.

Говоря о переговорах, канцлер вспоминал встречу с российским лидером, которая состоялась в феврале в ходе визита главы правительства ФРГ в Москву. По телефону же в последний раз Шольц разговаривал с президентом РФ в сентябре, когда они обсуждали ситуацию на Украине.

«С тех пор мы не разговаривали друг с другом», — подтвердил он.

В свою очередь предшественница Шольца на посту канцлера ФРГ Ангела Меркель в общении с российским лидером часто переходила на русский язык, которым владела на достаточно свободном для этого уровне.

Ранее, 11 ноября, Шольц заявил, что доводы критиков не убедили его отказаться от телефонных переговоров с Владимиром Путиным. Он отметил, что все хотят, чтобы этот конфликт на Украине завершился миром. Он также напомнил о своем визите в Москву незадолго до начала спецоперации России по защите Донбасса. Глава правительства ФРГ назвал эту поездку очень важной в контексте происходящих событий, поскольку во время переговоров с президентом РФ тогда была затронута тема взаимоотношений Украины и России.

До этого, 17 сентября, Шольц сообщил, что его диалоги с президентом России всегда проходят в дружеском тоне, несмотря на расхождения во взглядах на украинский конфликт. Он добавил, что считает проведение переговоров важным, даже когда стороны не питают никаких иллюзий насчет их исхода.

Германия наряду с другими западными государствами оказывает поддержку Украине на фоне специальной военной операции по защите Донбасса, о которой Москва объявила 24 февраля. Решение о ее проведении принято из-за обострения ситуации в ЛДНР на фоне обстрелов украинских войск.

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