Карта спецоперации на Украине 26 ноября

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 26 ноября можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за минувшие сутки на купянском направлении предотвращена попытка атаки ВСУ, уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа.

На краснолиманском направлении противник предпринял попытку наступления, ликвидировано 40 боевиков убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два автомобиля. На донецком направлении решительными действиями российских войск отражены контратаки ВСУ, уничтожено 70 националистов, три танка, две боевые бронированные машины. Также отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции на южнодонецком направлении: ликвидировано до 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, две боевые машины пехоты и пять пикапов.

Кроме того, в Запорожской области уничтожен склад боеприпасов РСЗО HIMARS, поражены две украинские установки РСЗО «Град» в Харьковской области, сбито три беспилотника ВСУ и четыре снаряда РСЗО HIMARS.