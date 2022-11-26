Стали известны подробности стрельбы в бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге

В бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге вечером 25 ноября неизвестные, ворвавшись в здание, открыли стрельбу. Как сообщает 26 ноября екатеринбургский портал «Е1» со ссылкой на очевидцев происшествия, в бизнес-центр ворвалось около 20 человек, они выкинули охрану и начали стрельбу.

«Стреляли травматом, но там даже стойку пробили, и в меня попало. Четыре выстрела еще было другому парню в голову», — сказал один из пострадавших.

Сообщается также, что нападавшие оперативно заклеили видеокамеры пластырем.

Источник «Известий» сообщил, что речь может идти о конфликте управляющих компаний. По его словам, накануне в здание бизнес-центра пришли неизвестные люди и заменили охрану.

В пресс-службе регионального управления МВД РФ сообщили, что сообщение о происшествии поступило в отдел полиции № 1 около 21:30 (19:30 мск). Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Правоохранители устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.

Ранее, 16 ноября, мужчина устроил стрельбу возле бара в Сочи. В ГУ МВД по региону рассказали, что двое мужчин вышли из бара для выяснения отношений на улицу. В результате конфликта один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Раненому причинен тяжкий вред здоровью, злоумышленник задержан.