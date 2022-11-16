Мужчина устроил стрельбу возле бара в Сочи. Об этом в среду, 16 ноября, сообщает ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что двое мужчин вышли из бара на улице Чайковского для выяснения отношений на улицу. В результате конфликта один из них выстрелил в другого из травматического пистолета.

Раненому причинен тяжкий вред здоровью.

Правоохранители задержали 41-летнего местного жителя.

«В настоящее время правоохранители проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

13 ноября потасовка со стрельбой произошла в фастфуд-кафе на юго-востоке Москвы. Один из посетителей после словесной перепалки выстрелил из травматического пистолета. Конфликт возник между жителем Балашихи и двумя другими посетителями. Нарушители порядка задержаны.