Два человека пострадали в результате стрельбы в Екатеринбурге

В бизнес-центре «Манхэттен» в Екатеринбурге произошла стрельба. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщает пресс-служба УМВД по городу.

В результате произошедшего два человека пострадали. В ведомстве сообщили, что в настоящее время полицейские выясняют обстоятельства инцидента.

В свою очередь, источник «Известий» сообщил, что речь может идти о конфликте управляющих компаний. По его словам, накануне в здание бизнес-центра пришли неизвестные люди и заменили охрану.

Ранее, 16 ноября, мужчина устроил стрельбу возле бара в Сочи. В ГУ МВД по региону рассказали, что двое мужчин вышли из бара для выяснения отношений на улицу. В результате конфликта один из них выстрелил в другого из травматического пистолета. Раненому причинен тяжкий вред здоровью, злоумышленник задержан.