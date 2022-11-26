NYP узнала о насмешках коллег над устроившим стрельбу в Walmart

Открывший стрельбу в магазине Walmart в городе Чесапик, штат Вирджиния, страдал от насмешек коллег. Его сравнивали с маньяком. Об этом 25 ноября сообщила газета New York Post.

«Они смеялись надо мной, говорили, что я как Джеффри Дамер (серийный убийца. — Ред.)», — приводится запись, найденная в телефоне преступника.

Также стрелявший извинился, заявив, что не планировал, что события будут развиваться именно таким образом. По его словам, он не собирался убивать кого-либо.

«Всё произошло так, будто меня вел Сатана», — написал стрелявший.

Помимо этого, в записке он упомянул и родителей. Стрелявший написал, что хотел бы начать с нуля и чтобы они больше обращали внимание на его дефицит социализации.

Как отмечает издание, стрелявшим оказался 31-летний работник Walmart Андре Бинг. Сообщается, что утром 23 ноября он легально приобрел пистолет, а после в магазине застрелил шестерых человек и покончил с собой.

Джеффри Дамер — серийный убийца из Милуоки, жертвами которого с конца 1970-х по начало 1990-х годов стали 17 человек. В 2022 году на Netflix вышел сериал о тех событиях.

Ранее, 23 ноября, произошла стрельба в магазине Walmart в городе Чесапик, где погибли шесть человек, еще несколько получили ранения. Уточнялось, что нападавший, предположительно, находится среди погибших. Им оказался сотрудник магазина, который открыл огонь по коллегам в комнате отдыха. После этого он покончил с собой.