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Наука
Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны
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Корабль Orion совершил маневр по выходу на дальнюю орбиту вокруг Луны

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Фото: NASA
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Космический корабль Orion в пятницу, 25 ноября, совершил успешный маневр по выходу на дальнюю ретроградную орбиту вокруг Луны, сообщает NASA.

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В пятницу в 16:52 (суббота 00:52 мск) после запуска маршевого двигателя корабль Orion направился на эллиптическую орбиту высотой примерно 62 тыс. км от поверхности Луны. Там он пробудет шесть дней, что позволит оценить возможности аппарата на большом расстоянии от Земли. После чего 1 декабря Orion сойдет с заданной траектории и 5 декабря совершит еще один облет Луны на близком расстоянии.

Планируется, что Orion приводнится в Тихом океане у берегов Калифорнии 11 декабря.

На борту Orion находятся манекены для измерения воздействия условий полета на будущие экипажи.

Ранее, 22 ноября, Orion пролетел на расстоянии 130 км над поверхностью Луны. Уникально то, что аппарат находился на темной стороне спутника Земли, которая не видна.

До этого, 16 ноября, ракету-носитель Space Launch System (SLS) с кораблем Orion запустили на Луну в рамках миссии Artemis. Запуск произведен около 10 часов утра по московскому времени с космодрома Канаверал во Флориде. Пуск несколько раз откладывали по техническим причинам.

Лунная программа NASA под названием Artemis предусматривает три полета к спутнику Земли, на третьем этапе планируется высадка людей. Цель миссии — высадка людей на Луне с помощью космического корабля Orion. NASA намерено завершить программу к 2024 году, однако не исключает возможных задержек или переносов.

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