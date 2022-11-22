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Американский космический корабль Orion пролетел в 130 км от Луны

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Космический корабль NASA Orion пролетел на расстоянии 130 км над поверхностью Луны. Уникально то, что аппарат находился на темной стороне спутника Земли, которая не видна. Orion совершит облет вокруг Луны и вернется на Землю, что является частью американской лунной программы, передает телеканал «Известия». Следующий маневр корабля запланирован на 25 ноября, благодаря чему он выйдет на дальнюю орбиту вокруг Луны, где будет находиться до 1 декабря. На борту Orion находятся три манекена для измерения радиации во время полета. В рамках полета прошло испытание гигантской ракеты Space Launch System, которая на данный момент является самым мощным носителем в мире. Задача Artemis — строительство исследовательской базы на Луне к концу нынешнего десятилетия. Если миссия завершится успехом, то в 2024 году состоится пилотируемый запуск Artemis II.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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