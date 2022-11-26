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Трех человек убили в подмосковных Луховицах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В подмосковных Луховицах произошло тройное убийство. Об этом в пятницу, 25 ноября, сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ по Московской области.

Как следует из сообщения, 25 ноября в квартире в поселке Красная Пойма городского округа Луховицы были обнаружены тела двух мужчин и одной женщины с множественными колото-резанными и рубленными ранами.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий. Причины убийства устанавливаются.

По информации «Известий», убийство произошла в результате ссоры на фоне чрезмерного употребления алкоголя. Предположительно, компания распивала спиртные напитки, когда один из них схватил нож и напал на знакомых.

«Погибшие — женщина 1987 года рождения и двое мужчин 1980 и 1961 года рождения», — сообщил источник.

В этот же день стало известно, что пожилой мужчина из поселка Рудный Приморского края убил пришедшую к нему в гости соцработницу. По данным «Известий», происшествие случилось 23 ноября. Правоохранители выяснили, что соцработница навещала пенсионера, и пришли к нему. В его доме были найдены кровавые следы и одежда пропавшей, а во дворе находилась свежая могила. Из нее извлекли расчлененные и обгоревшие останки женщины.

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