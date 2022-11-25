«Черная пятница» 2022 года началась со снижения объема продаж

Продажи товаров в «Черную пятницу» за первую половину дня 25 ноября оказались ниже результатов традиционной распродажи в 2021 году во всех категориях. Об этом свидетельствуют данные «Платформы ОФД», с которыми ознакомились «Известия».

Так, по данным на 12:00, на 10% снизились продажи одежды и обуви, а также парфюмерии и косметики, на 11% — электроники и бытовой техники, на 13% — ювелирных изделий, на 19% — спорттоваров. Если брать период с 1 по 24 ноября, реализация одежды и обуви выросла на 8%. Но по остальным категориям «Платформа ОФД» фиксирует снижение спроса, даже если брать итоги за неполный месяц: электроники и бытовой техники — на 2%, спорттоваров — на 3%, парфюмерии и косметики, а также ювелирных изделий — на 9%.

Причина может быть в снижении рекламных бюджетов в дни распродажи со стороны маркетологов, считают аналитики сервиса сквозной аналитики, коллтрекинга и управления рекламой Calltouch. По данным их опроса, 23% компаний не снизили цены в дни традиционных распродаж, 32,3% не повысили скидки по сравнению с 2021 годом, а чуть более 9% и вовсе сократили число промокодов и общий размер скидок.

В Ассоциации компаний интернет-торговли между тем прогнозируют, что результат «Черной пятницы» этого года минимум в два раза превысит прошлогодний рекорд в 85,7 млрд рублей.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Как купить дать: объемы продаж в первые часы «Черной пятницы» снизились.