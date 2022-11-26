Эксперт рассказала о возможностях работника получить отгул

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина 26 ноября рассказала «Известиям», в каких случаях работник может рассчитывать на отгул.

Согласно Трудовому кодексу, существует несколько оснований, при которых работник может рассчитывать на дополнительные дни отдыха по уважительной причине, сказала эксперт.

«В первую очередь любой работник может получить отгул за труд вне основного рабочего времени — например, в выходные, праздники или сверхурочно. Дополнительное время для отдыха работник может взять в любой момент, ограничений для этого в законодательстве нет. Для получения такого вида отгулов важно, чтобы работа вне основного времени работника была зафиксирована документально», — сказала Санина.

Также работники, которые являются учащимися колледжей и вузов, могут рассчитывать на отгул в течение года. Такие дополнительные дни доступны работникам-студентам для сдачи вступительных или государственных экзаменов, прохождения промежуточных или итоговой аттестаций, защиты диплома, а также работникам-аспирантам на последнем году обучения. Срок допустимого отгула будет зависеть от целей: от двух дней в неделю до четырех месяцев, сказала специалист.

Отгул может быть предоставлен за сдачу донорской крови. По словам Саниной, указанный день отдыха по желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое время в течение года после процедуры.

«Для некоторых важных событий в жизни также возможно взять законный отгул, в котором работодатель не вправе отказать. Работник может рассчитывать на дополнительные дни на свадьбу, свою или близких родственников, похороны близких родственников или рождение ребенка. В таком случае работник может написать заявление работодателю на предоставление отпуска без сохранения заработной платы до пяти календарных дней», — сообщила эксперт.

Помимо этого, по закону несколько категорий работников с детьми могут брать дополнительные неоплачиваемые дни отпуска. Как пояснила специалист, к ним относятся родители двух и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет и родители-одиночки. Для таких категорий сотрудников доступно дополнительно 14 календарных дней в году.

Кроме уже перечисленных категорий работников, некоторые сотрудники также имеют право на дополнительные дни отдыха, добавила Санина.

«Так, работающие пенсионеры по возрасту могут получить отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, на такое же время могут рассчитывать родители или супруги военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, инвалиды — до 60 календарных дней в году. Также дополнительные дни доступны работающим в сельской местности женщинам — один день в месяц. Внешние совместители могут взять отгул, равный количеству дней, на которое отпуск на основной работе превышает отдых на месте по совместительству», — заключила она.

19 ноября эксперт Санина рассказала «Известиям», какие выплаты работник может получить после увольнения и в каких случаях они положены. По ее словам, работодатель обязан оплатить работнику все отработанные дни согласно его ставке, даже если сверх выданной зарплаты работник трудился только один день.