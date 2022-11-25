В Финляндии впервые выписали штраф за нарушение запрета на шипованные шины зимой
В столице Финляндии Хельсинки выписан первый в истории страны штраф за нарушение закона о запрете использования шипованной резины в зимнее время. Об этом 25 ноября сообщил руководитель городской службы дорожного движения полиции Деннис Пастерштейн.
«Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин», — написал Пастерштейн в Twitter.
Такой запрет власти столицы ввели ранее в 2022 году, чтобы провести трехлетний эксперимент для изучения влияния шипованной резины на чистоту воздуха и шум.
Закон действует на ряде улиц в центре Хельсинки. В стране же использование шипованной резины обязательно с 1 ноября для всех автомобилистов.
В конце августа стало известно, что шинный завод финской компании Nokian Tyres в России, который расположен во Всеволожске, выпускал до 16 млн покрышек ежегодно для легковых и грузовых автомобилей. По итогам 2021 года на Россию приходилось 20% продаж марки и 80% выпуска. Большую часть продукции со всеволожского завода поставляли на экспорт в страны дальнего зарубежья, однако с 10 июля рынок Евросоюза для завода стал закрытым из-за санкций.