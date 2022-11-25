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Маркетолог рассказала о правилах для экономии денег во время «черной пятницы»

Маркетолог Гольдштейн рассказала о правилах для экономии денег во время «черной пятницы»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
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Чтобы сэкономить свои деньги в «черную пятницу», нужно мониторить цены на товары и составить список необходимых покупок перед началом распродаж. Об этом маркетолог Александра Гольдштейн рассказала в пятницу, 25 ноября.

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По словам эксперта, наличие списка даст возможность не нахватать лишних товаров. Также Гольдштейн рекомендовала заранее ограничить расходы и изучить цены.

«Советую выделить бюджет с лимитом. Важно покупать и делать нацеленность на какие-либо универсальные и базовые вещи. Не хватать лишнего, яркого, блестящего и того, что не находится в списке покупок, который был составлен изначально», — подчеркнула она в беседе с «Вечерней Москвой».

При этом маркетолог добавила, что даже любителям сэкономить стоит выделить отдельный бюджет для импульсивных трат, которые могут «порадовать душу», передает НСН.

В «черную пятницу» некоторые ритейлеры используют способы обмана покупателей. Так, они накручивают цену, потом снижают или дописывают сумму, которой вовсе не было, сообщается на сайте kp.ru. На ценнике рядом со скидочной ценой появляется звездочка. От нее мелким шрифтом пояснение, что скидка только для первых десяти покупателей. Кроме этого, консультанты сами наводят хаос в вещах. Они смешивают вещи со скидками и без, и это выяснятся только на кассе.

Традиция пришла из США, где «черная пятница» следует сразу за Днем благодарения, последним четвергом ноября. В 2022 году праздник приходится на 24 ноября, следовательно, распродажи продлятся в период с 24 по 27 ноября как в Штатах, так и во всем мире.

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